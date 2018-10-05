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ضبط ألف و 327 متهماً على ذمة ألف و 92 قضية جنائية بأمانة العاصمة
[05/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



ضبطت الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة ألفاً و 327 متهماً على ذمة ألف و 92 قضية جنائية مختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر مصدر في الإدارة العامة لأمن العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد قضايا السرقة التي تم ضبطها خلال سبتمبر الفائت بلغ 104 قضايا سرقة مختلفة.

وأشار إلى أن رجال الأمن تمكنوا من استعادة خمس سيارات مسروقة وإعادتها إلى مالكيها ، والقبض على المتهمين بسرقتها.

وأكد المصدر أن معدل ارتكاب الجريمة في العاصمة يشهد انخفاضا مستمرا، نتيجة للإجراءات الأمنية المتخذة، موضحا أن عدد الجرائم الجنائية التي حدثت في العاصمة خلال سبتمبر كانت اقل بواقع 38 قضية مقارنة بعدد الجرائم المرتكبة في اغسطس من العام الحالي.

وأوضح المصدر أنه تم كشف ملابسات 50 قضية جنائية، ارتكبت في فترات سابقة وكانت لازالت مجهولة الفاعل، مع ضبط المتهمين بارتكابها .

ولفت المصدر إلى أن عملية الانتشار الأمني التي تنفذها الإدارة العامة لأمن العاصمة حققت نجاحاً ملموساً على مستوى ضبط الجريمة، ومنع وقوعها حيث تم إلقاء القبض على 85 مطلوباً للأمن في قضايا جنائية وإحالتهم للإجراءات القانونية.

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