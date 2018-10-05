[05/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:
قُتل وجُرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته باستهداف القوتين الصاروخية والمدفعية لتجمعاتهم وعمليات هجومية على مواقعهم و تدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال 2 على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الخوبة ، واستهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المنتزه في جيزان .
و تم استهداف تجمعات ومواقع مرتزقة العدوان غرب مجازة وقبالة منفذ علب في عسير بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقع مستحدث بالحطم وغرب السديس في نجران .
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمع آليات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي ، فيما دكت المدفعية تجمعات للغزاة في ساحل الجاح وغرب التحيتا .
واستهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعاً للغزاة بصاروخ موجه جنوب كيلو 16 وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح ، كما تم كسر محاولة تسلل للمرتزقة غرب التحيتا وإعطاب آليتين عسكريتين ومصرع وجرح عدد منهم .
وأفاد المصدر بأنه تم تدمير آلية للغزاة والمرتزقة شرق التحيتا ، كما تم تدمير شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر تابعة للغزاة غرب الفازة بسلاح مناسب .
وأكد المصدر مصرع وجرح أكثر من 17 مرتزقاً بينهم قيادي جراء تدمير وحدة الهندسة آليتين عسكريتين لهم بالجريبات في ناطع بمحافظة البيضاء ، ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع ما يسمى بـ "داعش" في هضبة جميل بجبهة قيفة ومصرع وإصابة عدد منهم .
وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في منطقة المضابي بجبهة الصلو .
وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في منطقة الجرجور بمديرية نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .
سبأ