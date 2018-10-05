محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية



قُتل وجُرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته باستهداف القوتين الصاروخية والمدفعية لتجمعاتهم وعمليات هجومية على مواقعهم و تدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال 2 على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الخوبة ، واستهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المنتزه في جيزان .



و تم استهداف تجمعات ومواقع مرتزقة العدوان غرب مجازة وقبالة منفذ علب في عسير بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقع مستحدث بالحطم وغرب السديس في نجران .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمع آليات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي ، فيما دكت المدفعية تجمعات للغزاة في ساحل الجاح وغرب التحيتا .



واستهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعاً للغزاة بصاروخ موجه جنوب كيلو 16 وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح ، كما تم كسر محاولة تسلل للمرتزقة غرب التحيتا وإعطاب آليتين عسكريتين ومصرع وجرح عدد منهم .



وأفاد المصدر بأنه تم تدمير آلية للغزاة والمرتزقة شرق التحيتا ، كما تم تدمير شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر تابعة للغزاة غرب الفازة بسلاح مناسب .



وأكد المصدر مصرع وجرح أكثر من 17 مرتزقاً بينهم قيادي جراء تدمير وحدة الهندسة آليتين عسكريتين لهم بالجريبات في ناطع بمحافظة البيضاء ، ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع ما يسمى بـ "داعش" في هضبة جميل بجبهة قيفة ومصرع وإصابة عدد منهم .



وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في منطقة المضابي بجبهة الصلو .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في منطقة الجرجور بمديرية نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

سبأ [05/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ