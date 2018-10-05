ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:04:59م
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية عسكرية في جبهة نهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في جبهة نهم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
تكريم الفائزين في بطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
أحرز اللاعب حسين الردماني من مركز الوحدة بأمانة العاصمة لقب سلاح الفلورية في البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة التي اختتمت اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
ضبط ألف و 327 متهماً على ذمة ألف و 92 قضية جنائية بأمانة العاصمة
مقتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
لحج - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم غارتين على كرش في محافظة لحج .
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارتين استهدفتا منطقة السحي في كرش .
سبأ
المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية عسكرية في جبهة نهم
ضبط ألف و 327 متهماً على ذمة ألف و 92 قضية جنائية بأمانة العاصمة
مقتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
فعالية ثقافية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بمديرية باجل
قائد الثورة يحذر من حالة الجمود والتكاسل في مواجهة التحدي الأقتصادي
مناقشة إمكانية زيادة دعم النازحين والأسر المتضررة بريمة
ندوة بالجامع الكبير بصنعاء بعنوان على ممهج وخطى ثورة الإمام زيد ماضون
مناقشة إحتياجات قطاع المياه في ريمة (مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[04/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by