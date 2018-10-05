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آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:04:59م
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استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

استشهد مواطنان وجرح أربعة آخرون وتضررت المنازل والمزارع بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد وجرح ثلاثة آخرون جراء استهداف طيران العدوان منزل الشيخ ابراهيم الشراعي بمديرية الحالي في محافظة الحديدة .

وأكد المصدر استشهاد المواطن حسن الحوكي إثر استهداف منزله بقذيفة هاون في مدينة الدريهمي ، في حين شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة السويد بمديرية التحيتا بالمحافظة نفسها .

وفي محافظة صعدة أصيب مواطن إصابة خطيرة بقصف صاروخي ومدفعي على ممتلكات المواطنين في مديرية منبه الحدودية ، واستهدف العدو السعودي بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم ، كما تضررت منازل ومزارع المواطنين في مديرية شدا جراء غارة وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان .

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقتي الجعملة وطخية بمديرية مجز .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بست غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء ، وشن غارة على معسكر الحفا وغارة أخرى على جبل النهدين جنوب العاصمة .

سبأ
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