BAYDA, 4 Oct. (SABA) - L'armée appuyée par les forces populaires a tué et blessé 17 miliciens des forces de la coalition, dont un commandant dans la province de Bayda, a déclaré une source militaire à SABA.



Cela s'est produit lorsque l'armée a fait exploser deux véhicules militaires avec des engins explosifs dans le secteur d'al-Jribat du front de Natiaa.





Ahmed Al-Mutawakel

