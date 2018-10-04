قائد الثورة يحذر من حالة الجمود والتكاسل في مواجهة التحدي الأقتصادي حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الجمود والتكاسل والإحباط في مواجهة التحدي الاقتصادي.. وقال" يجب الحذر ممن يحاول أن يوجه السخط إلى الداخل ويسعى للقيام بثورة على نفسه". الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب. مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة. تكريم الفائزين في بطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة أحرز اللاعب حسين الردماني من مركز الوحدة بأمانة العاصمة لقب سلاح الفلورية في البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة التي اختتمت اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء.