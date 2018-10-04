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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:40:12م
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فعالية ثقافية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بمديرية باجل
[04/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

نظم أبناء مديرية باجل بمحافظة الحديدة اليوم فعالية ثقافية أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

والقيت في الفعالية التي حضرها مدير المديرية عبداللطيف المؤيد، كلمات تطرقت إلى سيرة الإمام زيد وأخلاقه ومناقبه والظروف والدوافع التي دعته للتحرك والثورة ضد الظلم.

واستعرضت الكلمات المظالم التي تعرض لها الإمام زيد عليه السلام وسائر أعلام الهدى من آل البيت عليهم السلام.

وأشارت الكلمات إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قبل قوى الطغيان في المنطقة بسبب وقوفه ضدها ورفضه للخضوع والإستسلام .

وأكد المشاركون في الفعالية أهمية استلهام الدروس من الإمام زيد وأعلام الهدى والتحرك للجبهات لمواجهة طغاة العصر وإحياء معاني وقيم البذل والتضحية.

حضر الفعالية أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية .

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