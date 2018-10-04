[04/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
ناقش وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي اليوم بصنعاء مع رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية باليمن ايمانول إمكانية زيادة دعم النازحين والأسر الفقيرة النازحة والمتضررة جراء العدوان.
وتطرق اللقاء إلى إحتياجات النازحين الطارئة من المساعدات الغذائية والإيوائية وسبل تخفيف معاناتهم جراء الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن في ظل العدوان والحصار.
وشدد الإجتماع على ضرورة إجراء مسح ميداني للنازحين في مديريات بلاد الطعام وكسمة والسلفية بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات المعنية بهدف معرفة احتياجاتهم الغذائية والإيوائية.
وأكد الوكيل الضبيبي استعداد قيادة المحافظة تسهيل مهام المنظمة لإيصال المعونات للمستحقين و الأسر النازحة.
فيما أكد رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية حرص المنظمة على تقديم المساعدات للمتضررين بريمة والتي استقبلت النازحين من الحديدة وبقية المحافظات.
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