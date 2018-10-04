محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بالجامع الكبير بصنعاء بعنوان على ممهج وخطى ثورة الإمام زيد ماضون صنعاء - سبأ :

عُقدت بالجامع الكبير بصنعاء مساء اليوم ندوة توعوية بعنوان" على منهج وخطى ثورة الإمام زيد عليه السلام ماضون"، نظمتها دائرة العلماء والمتعلمين والثقافة القرآنية في ذكرى استشهاد الإمام زيد.



وقُدِّمت خلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني ومدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبدالرحمن الموشكي، ورقتي عمل حول نشأة الإمام زيد ومسيرته ومكانته وثورته في مواجهة الظالمين والمستكبرين.



وأشار العلامة عبدالرحمن الوشلي في ورقة العمل الأولى إلى مسيرة حياة الإمام زيد والوضعية التي كان المجتمع يعيشها ومعطيات تحركه في الصدع بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



واستعرض ملامح من حياة وفكر الإمام زيد رضي الله عنه في التربية الإيمانية ووجوب الإقتداء بها قولا وعملا .. مؤكدا أهمية استلهام دروس العزة والكرامة من حياة الإمام زيد والتحرك في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ ضيف الله الشامي في ورقة العمل الثانية إلى الميادين التي تحرك من خلالها الإمام زيد وثورته ضد الظالمين .



وقال " لقد تحرك الإمام زيد عندما بلغ الظلم مبلغه؛ فثار وأعلن خروجه ضد الظالمين ".. معتبرا أن الإمام زيد الذي يعد علم من أعلام الأمة أعاد الحياة إلى مسارها الصحيح في زمن الظلم والطغاة .



وأكد حاجة الأمة للتوقف عند ذكرى استشهاد الإمام زيد وثورته واستلهام معاني التضحية خاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان.



ولفت الشامي إلى أهمية التذكير بأعلام الأمة ورموز الإسلام وإعادة الأمة إلى جذورها ومنبعها الديني والثقافي والعلمي الصحيح.

سبـأ [04/أكتوبر/2018]سبـأ