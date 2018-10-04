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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:57:27م
قائد الثورة يحذر من حالة الجمود والتكاسل في مواجهة التحدي الأقتصادي
حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الجمود والتكاسل والإحباط في مواجهة التحدي الاقتصادي.. وقال" يجب الحذر ممن يحاول أن يوجه السخط إلى الداخل ويسعى للقيام بثورة على نفسه".
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
تكريم الفائزين في بطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
أحرز اللاعب حسين الردماني من مركز الوحدة بأمانة العاصمة لقب سلاح الفلورية في البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة التي اختتمت اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء.
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مناقشة إحتياجات قطاع المياه في ريمة (مصحح)
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي اليوم بصنعاء مع مسؤول قطاع المياه باليونيسيف لمحافظات ريمة والحديدة والمحويت وحجة المهندس فؤاد أبو راس، إحتياجات قطاع المياه بالمحافظة.


كما ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بإمكانية مضاعفة أنشطة المنظمة بهذا الجانب والصعوبات التي تعترض أنشطة المنظمة في مجال المياه وسبل معالجتها .

وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد رؤية بالاحتياج الفعلي من مشاريع المياه في مختلف المديريات على أن يتم تنفيذها في ثلاث مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم قطاع المياه بالمحافظة ويخفف معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .
سبـأ
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