محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إحتياجات قطاع المياه في ريمة (مصحح) صنعاء - سبأ :

ناقش وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي اليوم بصنعاء مع مسؤول قطاع المياه باليونيسيف لمحافظات ريمة والحديدة والمحويت وحجة المهندس فؤاد أبو راس، إحتياجات قطاع المياه بالمحافظة.



كما ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بإمكانية مضاعفة أنشطة المنظمة بهذا الجانب والصعوبات التي تعترض أنشطة المنظمة في مجال المياه وسبل معالجتها .



وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد رؤية بالاحتياج الفعلي من مشاريع المياه في مختلف المديريات على أن يتم تنفيذها في ثلاث مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.



وأكد الاجتماع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم قطاع المياه بالمحافظة ويخفف معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .

سبـأ [04/أكتوبر/2018]كما ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بإمكانية مضاعفة أنشطة المنظمة بهذا الجانب والصعوبات التي تعترض أنشطة المنظمة في مجال المياه وسبل معالجتها .وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد رؤية بالاحتياج الفعلي من مشاريع المياه في مختلف المديريات على أن يتم تنفيذها في ثلاث مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.وأكد الاجتماع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم قطاع المياه بالمحافظة ويخفف معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .سبـأ