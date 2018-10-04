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  رياضة
الوحدة يفوز على الأهلي ويخطف صدارة بطولة ثلوج السقاف
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

خطف فريق وحدة صنعاء صدارة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم، بفوزه الصعب على منافسه التقليدي الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثالثة.

أنهى الوحدة بقيادة مدربه أمين السنيني الشوط الأول متقدما بهدف عبد العزيز خميس من ركلة جزاء تسسب بها زميله عبد الله العبسي الذي اخترق السياج الدفاعي للأهلي ليتم عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل الحارس علي العنسي.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي الرجوع في النتيجة على أقل تقدير لكن دفاعات الوحدة ومن خلفهم الحارس محمد العديني كانوا بالمرصاد لينزع الوحدة الثلاث النقاط ويفض شراكته في الصدارة مع الأهلي.

وعقب المباراة التي حضرها جمهور غفير اختير لاعب الوحدة عبد العزيز خميس كأفضل لاعب في المباراة لمساهمته في تسجيل الهدف الوحيد من ركلة جزاء منح بها ثلاث نقاط ثمينة للوحدة.

بهذا الفوز الثمين رفع الوحدة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول، وتراجع الأهلي للمركز الثاني بأربع نقاط متساويا مع الشعب و22 مايو الذي تفوق أمس على اليرموك بثلاثة أهداف لهدف.

وتختتم منافسات الجولة الثالة من البطولة التي ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة غدا الجمعة بلقاء يجمع الشعب مع نجوم تهامة الخامس بثلاث نقاط في مباراة سيسعى فيها الأول لاقتناص الثلاث النقاط ومشاركة الصدارة الوحداوية، في المقابل يطمح نجوم تهامة بالظفر بالثلاث النقاط ومزاحمة فرق المقدمة.

سبـأ
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