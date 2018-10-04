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جزر جنوب اليابان تستعد لإعصار كونج راي
[04/أكتوبر/2018]
طوكيو-سبأ:

تستعد جزر جنوب اليابان لإعصار قوي آخر مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة مما حدا بالسلطات المحلية إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بحلول اليوم .


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من صواعق البرق والانهيارات الطينية والأمواج العالية وحثت السكان المحليين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة متوقعة أن يقترب الإعصار "كونج راي" من أوكيناوا والجزر المجاورة لها خلال الليل.

وأشارت الهيئة الى أن الإعصار وهو الخامس والعشرون هذا الموسم يبعد 260

كيلومترًا من الشرق إلى الجنوب الشرقي من جزيرة " مياكو " حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طوكيو المحلي وقد اتجه شمالًا إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة مع سرعة قصوى للرياح بلغت 144 كيلومترًا في الساعة وزوابع بسرعة 198

كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من شبه الجزيرة الكورية يوم السبت القادم ويضرب شمال اليابان يوم الأحد.

وكان الإعصار "ترامي" قد ضرب محافظة " أوكيناوا" مطلع الأسبوع الماضي وتسببت

الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة التي أسفرت عنه في إصابة 200 شخص .

سبـأ
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