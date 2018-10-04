[04/أكتوبر/2018]
جيزان - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخي زلزال 2 مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الخوبة.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المنتزه بجيزان.
وذكر المصدر أن قصف مدفعي دك تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث في الحطم وتجمعات للمرتزقة غرب السديس بنجران.
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