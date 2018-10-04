ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:26:17م
ناطق حكومة الإنقاذ يندد بسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة المرتزقة وتحالف العدوان
ندد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني عبدالسلام جابر بسياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها حكومة المرتزقة ومن خلفها تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمضاعفة معاناة المواطنين في كافة أرجاء اليمن وتوسيع رقعة المجاعة لتهدد حياة ملايين اليمنيين.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
تكريم الفائزين في بطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
أحرز اللاعب حسين الردماني من مركز الوحدة بأمانة العاصمة لقب سلاح الفلورية في البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة التي اختتمت اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
إعطاب آليتين وتدمير شاحنة أسلحة لمرتزقة العدوان بالساحل الغربي
الوحدة يفوز على الأهلي ويخطف صدارة بطولة ثلوج السقاف
جزر جنوب اليابان تستعد لإعصار كونج راي
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع وتجمعات للعدو بجيزان ونجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع وتجمعات للعدو بجيزان ونجران
[04/أكتوبر/2018]
جيزان - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخي زلزال 2 مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الخوبة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المنتزه بجيزان.

وذكر المصدر أن قصف مدفعي دك تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث في الحطم وتجمعات للمرتزقة غرب السديس بنجران.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
ناطق حكومة الإنقاذ يندد بسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة المرتزقة وتحالف العدوان
إعطاب آليتين وتدمير شاحنة أسلحة لمرتزقة العدوان بالساحل الغربي
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
تحقيق مصور: بيت الثقافة شاهدا على استهداف العدوان لحضارة ومنشآت ثقافية
مصرع وإصابة أكثر من 17 مرتزقا بينهم قيادي بتدمير آليتين في ناطع
حملة لتنظيم الأسواق وإزالة العشوائيات بمديرية السبعين
اختتام دورة في مجال التوافق المجتمعي ودراسة الإحتياجات في إب
لقاءات في عدد من مديريات أمانة العاصمة لدعم حملة التحشيد والتعبئة
مناقشة ترتيبات إحياء الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى
تنظيم مهرجان العودة إلى المدرسة في محافظة إب

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[04/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يش غارتين على العاصمة صنعاء
[04/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل استهداف منازل ومزارع المواطنين
[04/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود
[03/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by