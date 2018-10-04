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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:26:17م
ناطق حكومة الإنقاذ يندد بسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة المرتزقة وتحالف العدوان
ندد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني عبدالسلام جابر بسياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها حكومة المرتزقة ومن خلفها تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمضاعفة معاناة المواطنين في كافة أرجاء اليمن وتوسيع رقعة المجاعة لتهدد حياة ملايين اليمنيين.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
تكريم الفائزين في بطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
أحرز اللاعب حسين الردماني من مركز الوحدة بأمانة العاصمة لقب سلاح الفلورية في البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة التي اختتمت اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة السويد بالتحيتا.
سبـأ
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