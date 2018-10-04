محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حملة لتنظيم الأسواق وإزالة العشوائيات بمديرية السبعين صنعاء-سبأ:

دشن مكتب الاشغال بمديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم حملة تنظيم الأسواق وإزالة المخالفات من الشوارع والأرصفة بالمديرية بالتعاون مع مشروع النظافة ومرور الأمانة.



تهدف الحملة إلى تنظيم كافة الأسواق وإزالة العشوائيات والمخالفات من الشوارع الرئيسية والجزر الوسطية والأتربة المتكدسة بمديرية السبعين.



وفي التدشين بحضور مدير مرور الأمانة العقيد علي الوشلي، أشار مدير عام مديرية السبعين محمد ناجي مدير مكتب الاشغال بالسبعين عبد الله القطاع إلى أهمية إزالة كافة المخالفات وتنظيم الأسواق العشوائية ونقل البسطات للحد من الاختناقات المرورية.



وأكدا أن الحملة تستهدف كافة الأسواق والشوارع الواقع عليها مخالفات وستستمر حتى استكمال جميع الامكان المستهدفة.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ