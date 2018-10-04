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  اقتصاد
الدولار مستقر عند أعلى مستوى في ستة اسابيع بفعل ارتفاع العوائد الامريكية
[04/أكتوبر/2018]
لندن-سبأ:

استقر الدولار عند أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية الأربعاء على خلفية بيانات قوية مما دفع المستثمرين للمراهنة على صعود العملة الأمريكية مقابل العملات ذات العائد الأعلى وعملات الأسواق الناشئة.


وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام نحو 12 نقطة أساس الأربعاء ليرتفع إلى 3.23 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2011 بعدما جاءت بيانات الوظائف بالقطاع الخاص أقوى من المتوقع.

ودفع مزيج من البيانات القوية وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة مؤشر الدولار إلى الارتفاع 0.2 بالمئة إلى 96.1 وهو أعلى مستوى منذ 20 أغسطس ويقترب من أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي 96.99 المسجل في منتصف أغسطس.

وواجهت عملات الأسواق الناشئة بعض الضغط بفعل ارتفاع الدولار حيث تراجعت الروبيه الهندية إلى مستوى قياسي منخفض رغم تدخل البنك المركزي بينما نزل اليوان الصيني 0.1 بالمئة مقابل الدولار.

واستقر اليورو مقابل الدولار وجرى تداوله عند 1.1481 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع في المعاملات الآسيوية عند 1.1463 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2933 دولار بعدما انخفض يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 1.2925 دولار. وواصل الدولار الاسترالي خسائره التي بدأها الأربعاء وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7091 دولار أمريكي.

سبأ
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