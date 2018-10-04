محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في مجال التوافق المجتمعي ودراسة الإحتياجات في إب إب -سبأ:

اختتمت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية في مجال التوافق المجتمعي ودراسة الاحتياجات، نظمها مؤسسة رنين اليمن ضمن مشروع قادة التنمية.



هدفت الدورة التي استمرت ستة أيام إكساب 20 متدربا ومتدربة من مختلف مديريات المحافظة مهارات التعامل مع النزاعات المجتمعية وكيفية معالجتها من خلال الاعتماد على أساليب بناء النسيج المجتمعي والتعايش وقبول الآخر.



وفي الإختتام أشار منسق المشروع أحمد البعداني والمنسقة بمحافظة إب سندس العطاب إلى أن الدورة ركزت على تدريب وتزويد المشاركين بمعلومات حول التدخل لحل النزاعات وأدوات تحليلها.



وبين أنه تم تكليف المشاركين لمدة شهر تنفيذ دراسة ميدانية كل بمديريته حول قضايا المناصرة من خلال إختيارهم لقضايا تهم مجتمعاتهم المحلية مشفوعة بالحلول والمعالجات وفقا لمعطيات كل قضية.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ