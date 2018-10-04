محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاءات في عدد من مديريات أمانة العاصمة لدعم حملة التحشيد والتعبئة صنعاء -سبأ:

عقدت بمديريات بني الحارث وشعوب والتحرير بأمانة العاصمة اليوم لقاءات وتعبوية في إطار حملات التحشيد والتعبئة العامة.



حيث عقد بمديرية بني الحارث لقاء موسع بحضور وكيل الأمانة المساعد عبدالكريم الحوثي ومدير المديرية عصام عجلان، والأعيان والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، للتأكيد على استمرار التحشيد لجبهات العزة والكرامة.



وأكد الوكيل الحوثي أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق أهداف حملة التحشيد .. لافتا إلى ضرورة مساهمة المكاتب التنفيذية الإيرادية بصورة مباشرة في دعم القافلة الغذائية الكبرى التي سيتم تسييرها خلال الأيام القادمة.



وكان عضو مجلس الشورى خالد المداني والوكيل المساعد عبدالكريم الحوثي أكدا خلال لقاء قبلي بمنطقة جدر ضم قبائل منطقة جدر وثقبان وعلمان وقرية القابل، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استمرار التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال.



إلى ذلك ناقش لقاء موسع بمديرية شعوب برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب الجوانب المتصلة بحملة التحشيد والتعبئة.



وأكد النقيب أهمية تحمل الجميع للمسؤولية في استمرار التحشيد لرفد الجبهات .. لافتا إلى ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في دعم وإسناد المرابطين في الجبهات .



وكان اللقاء أقر بحضور مدير مديرية شعوب مهدي عرهب إعداد لجان فرعية للتحشيد والتعبئة وتوزيع مهام التحشيد.



حضر الاجتماع عضو محلي أمانة العاصمة الشيخ علي الرحبي وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية.



وفي مديرية التحرير نظمت فعالية تعبوية تحت شعار " من أحب الحياة عاش ذليلاً " .. ألقيت خلالها كلمات لنائب رئيس الحشد والتعبئة بالمديرية أحمد الجنيد ومدير دار الأيتام الدكتور أحمد الخزان .. أكدتا أهمية استلهام الدروس من الإمام زيد الذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل نصرة الحق .



وأشارتا إلى أهمية استمرار التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال وتسيير القوافل دعماً وإسناداً للجيش واللجان الشعبية.



حضر الفعالية وكيلا أمانة العاصمة قناف المراني وعبداللطيف العمري.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ