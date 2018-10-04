محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات إحياء الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى صنعاء-سبأ:





ناقشت اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى بأمانة العاصمة اليوم الترتيبات المتعلقة بإحياء ذكرى مجزرة طيران العدوان بالصالة الكبرى والتي راح ضحيتها نحو 150 شهيدا ومئات الجرحى.







وتطرق الاجتماع بحضور رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالامانة حمود النقيب ووكيل الأمانة يحيى جميل ومدير مكتب الأشغال المهندس عبدالسلام الجرادي ومدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش، إلى مهام اللجنة لتنظيم فعالية إحياء ذكرى مجزرة الصالة الكبرى.



وأكد الاجتماع ضرورة الإعداد الجيد للفعالية في وقت ومكان وقوع الجريمة المروعة التي تؤكد حقد العدوان السعودي على الشعب اليمني.



كما أكد المجتمعون أن إحياء هذه الذكرى يأتي في إطار إيصال مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من جرائم من قبل تحالف العدوان.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ