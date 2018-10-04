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اختتام بطولة كمران الخامسة للتنس
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس، والتي نظمها اتحاد اللعبة واستمرت ستة أيام.



وفي الاختتام الذي حضره أمين عام جائزة الدولة للشباب عبدالله الدهبلي ورئيس جائزة ورئيس مجلس إدارة شركة كمران أحمد الصادق ألقيت كلمات أشارت إلى أهمية البطولة في تنمية مهارات وقدرات الشباب وتوسيع قاعدة لعبة التنس في أوساط جماهيرها ومحبيها.

وقد حقق المركز الأول في فئة البراعم اللاعب عبد الرحمن شبيل، فيما حل ثانيا أحمد مزود وثالثا رشيد محمد.

وفي فئة الناشئين أحرز اللاعب خليل العبسي المركز الأول، وحل ثانيا عماد الرضا وثالثا أنس المسمري.

وفي فئة الكبار حصد اللاعب منيع المقالح المركز الأول، فيما حقق المركز الثاني فهمي الورد وحل ثالثا صدام الزبيري.

وفي فئة الفتيات أحرزت اللاعبة ديانا أنور المركز الأول وحلت ثانيا سماء القرشي وفله أنور في المركز الثالث.

في حين حقق اللاعب نبيل مزود المركز الأول في فئة الرواد وحل ثانيا اللاعب محمد هبه وثالثا ناجي المرقب.

وفي فئة المعاقين حركيا رجال أحرز اللاعب عصام المسوري المركز الأول وحل ثانيا اللاعب جميل الحماطي وثالثا نصيب الرعود، بينما حققت المركز الأول اللاعبة عائشة سرور في فئة المعاقين حركيا للسيدات وحلت ثانيا ياسمين الراعي وثالثا سوسن مرشد.

شارك في البطولة التي نظمت بدعم شركة كمران للصناعة والاستثمار أكثر من 120 لاعبا ولاعبة موزعين على سبع فئات عمرية هي" البراعم، الناشئين الفتيات، الكبار، الرواد، المعاقين حركيا رجال والمعاقين حركيا سيدات.

سبأ
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