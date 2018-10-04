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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:40:19م
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  اقتصاد
محكمة العدل الاوربية توضح قواعد التجارة عبر الانترنت
[04/أكتوبر/2018]
لوكسمبورج-سبأ:

اعتبرت محكمة العدل الأوربية اليوم أن الشخص الذي يبيع منتجات عبر الإنترنت لا يصنف على أنه تاجر إلا بشروط معينة لحماية المستهلك.


وهذا القرار بمثابة توجيه للمحاكم الوطنية. وتتعلق هذه القضية بشراء ساعة ماركةلونجين مستعملة من موقع بيع بلغاري إلكتروني.

ورفع المشتري شكوى لدى لجنة حماية المستهلك البلغارية بعدما زعم أن الساعة لم تتوافق مع الوصف الإلكتروني ولم يحصل على أي تعويض. وغرمت اللجنة البائعة لعدم نشر معلومات رئيسية بشأن سياسة الإعادة والضرائب وتفاصيل الاتصال بها.

وأوضحت محكمة العدل الأوربية أن هذه التعريفات الخاصة لا تنطبق سوى في حال انخرط البائع في شيء يتعلق بأشياء خاصة من "تجارة أو عمل أو حرفة أو مهنة".

وقالت المحكمة إن المحاكم الوطنية هي من يقرر ما إذا كان هذا البائع مؤهلا لأن يصبح تاجرا بموجب هذه الشروط.

سبأ
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