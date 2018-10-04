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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:40:19م
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  عربي ودولي
مصرع نائب النائب العام الروسي و2 آخرين في حادث سقوط مروحية شمال شرق موسكو
[04/أكتوبر/2018]
موسكو- سبأ:

لقي نائب النائب العام الروسي ساك كارابيتيان واثنان آخران كانا برفقته مصرعهم، جراء سقوط طائرة عمودية روسية كانوا على متنها على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الروسية.


وقالت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، استنادا إلى هيئات محلية وتقارير: إن الحادث وقع بالقرب من مدينة كوستروما.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت في البداية أن الطائرة هبطت اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية وأنها سقطت فيما بعد عندما حاولت استئناف رحلتها بعد وقت قليل من هبوطها.. إلا أنه لم يعرف سبب الحادث على وجه الدقة حتى الآن.

سبأ
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