محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنظيم مهرجان العودة إلى المدرسة في محافظة إب إب -سبأ:

أقيم اليوم بالمركز الثقافى بمحافظة إب مهرجان العودة إلى المدرسة وتوزيع الحقائب المدرسية والذي نفذته منظمة سكاي التنموية ومبادرة بسمة أمل وبالتعاون مع مكتب التربية بالمحافظة.



وفي المهرجان الذي عقد تحت شعار "أطفال تتألم لكنها تتعلم"، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة سكاي التنموية إشراق الصبري ومنسق مبادرة بسمة أمل أحمد جبران أن تنفيذ هذا المهرجان يجسد المكانة السامية التي يتبوأها العلم وطالب العلم في المجتمع.



وبينا أن الهدف من الفعالية الإسهام الفعال في إسعاد الأطفال ذوي الفئات الخاصة وإعادة الأطفال المتسربين من التعليم إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.



وأشار الصبري وجبران إلى أنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري توزيع حقيبة مدرسية متكاملة لعدد ألف طالب وطالب من المستهدفين على مستوى المحافظة .. لافتا إلى أن عملية التوزيع ستدشن خلال المهرجان بتوزيع 150 حقيبة دراسية لذوي الإعاقة الأيتام والمهمشين النازحين والفقراء المتسربين من التعليم في مديريتي الظهار والمشنة بإب.



تخلل المهرجان توزيع 150 حقيبة مدرسية على المستهدفين وفقرات فنية وإنشادية وإسكتش مسرحي وقصيدة شعرية ومسابقات ثقافية هادفة وتوزيع جوائز عينية ، وكذا تقديم عروض لمواهب و إبداعات أطفال من ذوي الإعاقة.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ