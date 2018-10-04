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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:40:19م
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  عربي ودولي
الاحتلال الاسرائيلي يغلق طريق مؤدية الى قرى غرب رام الله
[04/أكتوبر/2018]
رام الله-سبأ:

أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم على إغلاق الطريق المؤدية إلى قرى غرب رام الله، والتى تقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني المعروف باسم "443" في الضفة الغربية المحتلة .


وذكرت مصادر فلسطينية ، إن الاحتلال منع المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة التي تضم قرى: بيت لقيا، وبيت سيرا، وصفا، وبيت عور التحتا، وبيت عور الفوقا، والطيرة، وخربثا المصباح.

وأشارت المصادر إلى أن إغلاق الاحتلال للطريق، أدى إلى أزمة مرورية كبيرة، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق طويلة والتفافية للوصول إلى رام الله، أو العودة منها.

وكان الاحتلال زعم بأن طفلا حاول تنفيذ عملية طعن في تلك المنطقة، لكنه تمكن من الفرار نحو قرية بيت عور التحتا.

سبأ
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