محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين النزول الميداني للرقابة على اسعار المواد الغذائية بريمه ريمه -سبأ:

دشن محافظ ريمه فارس الحباري اليوم حملة النزول الميداني للرقابة على أسعار المواد الغذائية التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.



واستمع المحافظ الحباري ومعه وكيل المحافظة محمد عبده مراد إلى شرح من مدير مكتب الصناعة والتجارة محمود أمين حول آلية النزول الميداني للأسواق والمحلات التجارية للرقابة على الاسعار.



واطلع المحافظ الحباري على الكميات المتوفرة من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الموجودة في عدد من مخازن تجار الجملة وكذا التجزئة بعاصمة المحافظة الجبين.



ووجه مكتب الصناعة والتجارة باستمرار الحملة الميدانية على كافة الاسواق ومخازن تجار الجملة بالمحافظة والمديريات لمعرفة الكميات المتوفرة من المواد والسلع الغذائية.



كما وجه المحافظ الحباري مكتب الصناعة والتجارة بإعداد قائمة بالاحتياج الفعلي لمادة الغاز المنزلي في مختلف مديريات المحافظة ليتم على ضوئها ترتيب آلية توزيع الكميات الواردة خلال الايام القادمة.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ