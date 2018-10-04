رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يسبعد رونالدو مرة أخرى من تشكيلة المنتخب الوطني لشبونة- سبأ:

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس استبعاد كريستيانو رونالدو مرة أخرى من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة بولندا وأسكتلندا هذا الشهر.



وغاب رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال وأكثر لاعبي بلاده خوضا للمباريات الدولية، عن مباراتين في سبتمبر وكانت الأولى ودية أمام كرواتيا والأخرى أمام إيطاليا في دوري الأمم بناء على طلبه.



وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال في ذلك الوقت إن رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم على انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس.



وستلعب البرتغال في ضيافة بولندا في دوري الأمم في 11 أكتوبر قبل أن تلعب في أسكتلندا وديا بعدها بـ3 أيام.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ