محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 26 من المغرر بهم في محافظة الحديدة الحديدة -سبأ:

أفرج بمحافظة الحديدة اليوم عن 26 من المغرر بهم والمقبوض عليهم بتهم زعزعة الأمن والإستقرار ومساندة العدوان.



وخلال الإفراج أشار القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم إلى أن عملية الإفراج عن السجناء تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي.



وبين أن المفرج عنهم ممن أثبتت التحقيقات عدم ضلوعهم في أعمال تخريبية بشكل مباشر ولم لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء.



وحث قحيم المفرج عنهم على إلى الوقوف مع الوطن والمشاركة في خندق الدفاع عنه ضد الغزاة المعتدين وممارسة حياتهم الطبيعية.



فيما أكد السجناء المفرج عنهم عودتهم إلى جادة الصواب واستعدادهم المشاركة في معركة الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأعربوا عن إمتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية وجهود قيادة المحافظة التي كان لها الأثر الكبير في نفوسهم.



حضر الإفراج مشرف المحافظة أحمد البشري ومدير صندوق النظافة عبد الإله الأهدل ومدير عام الإعلام عادل حسن مكي.



سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ