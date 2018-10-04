محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب التربية بصعدة يقيم فعالية في ذكرى استشهاد الإمام زيد صعدة -سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صعدة اليوم فعالية ثقافية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام.



استعرضت الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة محمد كعيبة ونائب مدير مكتب التربية عبد الله الجلال وعدد من التربويين والطلاب، حياة الإمام زيد وجهاده وصبره في مواجهة الظالمين والتضحيات التي قدمها في سبيل الحرية والكرامة.



وركزت المشاركات الشعرية والخطابية والإنشادية على أهمية تأسي الشعب اليمني بالإمام زيد في قيمه وأخلاقه وصدعه بالحق في زمن استحكام الطاغوت ولم يخش في الله لومة لائم.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ