محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد مستوى الخدمات بحديقة السبعين بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

اطلع وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري ومدير صندوق النظافة بأمانة العاصمة المهندس محمد شرف الدين، اليوم على مستوى الخدمات المقدمة للزوار بحديقة السبعين.



كما اطلع الحميري وشرف الدين ومعهما مدير مكتب الزراعة بالأمانة إبراهيم شرف الدين، على أعمال النظافة وري المساحات والمربعات الخضراء بالحديقة، واستمعا من مدير الحديقة عبده السهيلي إلى شرح حول توسعة المساحات والمسطحات الخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية بالحديقة.



وتفقدا سير العمل الجاري بمشروع إعادة تأهيل وتطوير مشتلين زراعيين بمديرية السبعين، واستمعا من مديري المشتلين إلى شرح عن استصلاح وزراعة شتلات وزهور بالمشتلين بما يسهم رفد وزراعة المساحات والمسطحات الخضراء والجزر الوسطية بمديريات الأمانة.



وأشاد وكيل وزارة الزراعة بجهود أمانة العاصمة ومكتب الزراعة في تطوير وتأهيل المشاتل بمديرية السبعين والتي ستسهم في تسحين المظهر الجمالي للعاصمة صنعاء.



وأكد استعداد قيادة وزارة الزراعة تقديم أوجه الدعم لأمانة العاصمة ومكتب الزراعة لإعادة تأهيل وتطوير المشاتل بمديريات الأمانة.



فيما أوضح مدير صندوق النظافة بالأمانة إلى أن دعم وزارة الزراعة لجهود أمانة العاصمة يسهم في تطوير المشاتل في مختلف المديريات.



ودعا شرف الدين، المواطنين إلى الحفاظ على نظافة الجزر الوسطية والمسطحات الخضراء في مختلف شوارع وتقاطعات مديريات الأمانة.



رافقهما خلال الزيارة مدير مكتب الأشغال بأمانة العاصمة المهندس عبدالسلام الجرادي وعدد من المعنيين.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ