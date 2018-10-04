ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:23:03م
صاروخ باليستي على تجمع آليات المرتزقة في الساحل الغربي
أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية صاروخاً باليستياً على تجمع آليات مرتزقة العدوان في الساحل الغربي .
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1069) بمبلغ 198 ملياراً و971 مليوناً و870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع ارتفاع عوائد السندات
تدشين الإمتحانات التكميلية للمرحلة الأساسية بمحافظة الحديدة
مدير مكتب التربيه بصنعاء يطلع على سير الامتحانات التكميلية للشهادة الأساسية
دراسة: اكتشاف مضاد حيوي يقتل الخلايا المسببة لعودة سرطان الثدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الحكومة الفلسطينية:استيلاء المستوطنين على بناية تاريخية في الاقصى عمل وحشي
[04/أكتوبر/2018]
رام الله-سبأ:

دانت الحكومة الفلسطينية، اليوم إقدام المستوطنين على الاستيلاء على بناية تاريخية في محيط المسجد الاقصى، ووصفته بالعمل الوحشي والمفزع.


وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان إن ما تقوم به مجاميع المستوطنين ينفذ تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال .

وشدد، المحمود على ان الاستيلاء على البناية التاريخية القديمة في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية المسعورة على حي سلوان الملاصق للمسجد الاقصى المبارك من الجنوب وعلى سائر احياء مدينة القدس العربية المحتلة.

وأضاف المتحدث الفلسطيني ان هذه الهجمة التي ينفذها آخر احتلال في التاريخ، تذكر أبناء شعبنا وأبناء أمتنا بما اقترفته أيدي الاحتلال خلال عهوده السابقة على مر التاريخ، وقد اندثرت جميعها ولم يظل منها سوى ذكريات سوداء بشعة يخجل منها ابناء البشرية الأحرار .

وطالب، المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وخصوصا منظمة اليونسكو بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، ووقفه عن العبث بهوية المدينة العربية الاسلامية المشهود لها تاريخيا والمثبّت علميا منذ فجر التاريخ.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الخارجية الروسية: اتهامات هولندا لروسيا بشن هجوم إلكتروني لا أساس لها
مصرع جندي وإصابة 2 آخرين بجروح في انفجار لغم غرب تونس
مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بإطلاق نار في الولايات المتحدة
الخامنئي: أمريكا هزمت في سورية ولبنان والعراق وتنتظرها هزائم أخرى
إصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال واعتقال 13 آخرين بالضفة الغربية
روسيا تعلن إنتهاء تسليم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية (إس 300) لسورية
منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء إعتمدوا تطبيق مبادئ تطور الطاقة
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
محكمة العدل الدولية : على الولايات المتحدة رفع عقوباتها عن إيران
الاتحاد الأوروبي و(الفاو) يؤكدان الالتزام بمعالجة القضايا العالمية كأرتفاع نسبة الجوع
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[04/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يش غارتين على العاصمة صنعاء
[04/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل استهداف منازل ومزارع المواطنين
[04/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود
[03/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by