محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذ الاختبارات التكميلية لطلاب الشهادة الأساسية بمحافظة إب إب -سبأ:





نفذت اليوم في محافظة إب الاختبارات التكميلية (الدور الثاني) لطلاب الشهادة الأساسية العامة للعام الدراسي الماضي.







واطلع مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي خلال زيارته الميدانية لمراكز الاختبارات التكميلية في مدرسة خالد بن الوليد بمديرية المشنة ومدرسة النهظة ومجمع السعيد للبنات بمديرية الظهار على مستوى تنفيذها للطلاب المتقدمين لها.



وحث القائمين عليها بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات ليئدوا اختباراتهم بالشكل المطلوب.



وأكد الغزالي أهمية إنجاح عملية الاختبارات التكميلية لطلاب الصف التاسع وتسهيل الإجراءات للطلاب النازحين من محافظة الحديده ليئدوا الاختبارات في أي مركز اختباري بمركز المحافظة أو المديريات.



وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للدور التكميلي بلغ 3 آلاف و269 طالب وطالبة موزعين على عشرة مراكز إختبارية في مديريات " الظهار ، المشنة ، ذي السفال ، العدين ، المخادر ، يريم ، النادرة".



وأشاد مدير التربية بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل التحضير لهذه الاختبارات وتنفيذها وفق ما خطط له باعتبار العملية التعليمية والتربوية مسؤولية الجميع في ظل استمرار العدوان.



حضر الزيارات رئيس شعبة التعليم بمكتب التربية علي المرتضى ومدير إدارة الاختبارات عبدالمجيد الدميني ومدير المركز التعليمي بمديرية الظهار عصام البرح وعدد من المسئولين والمعنيين بمكتب التربية بالمحافظة .

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ