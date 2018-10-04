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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:23:03م
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  عربي ودولي
مصرع جندي وإصابة 2 آخرين بجروح في انفجار لغم غرب تونس
[04/أكتوبر/2018]
تونس- سبأ:

لقي جندي واحد مصرعه اليوم الخميس، فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم بجبال القصرين (غربي تونس) أثناء مرور دورية عسكرية.


ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الدفاع التونسية، القول: إن اللغم انفجر أثناء عمل روتيني لوحدات عسكرية لمكافحة الإرهاب في مرتفعات القصرين، حيث تتحصن عناصر مسلحة.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 تعمدت جماعات مسلحة إلى تفخيخ الطرق ووضع ألغام بدائية الصنع لاعتراض الدوريات العسكرية في مرتفعات القصرين.

وأدت انفجارات سابقة إلى مقتل وبتر أرجل العشرات من العسكريين أثناء عمليات التمشيط.

سبأ
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