عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع جندي وإصابة 2 آخرين بجروح في انفجار لغم غرب تونس تونس- سبأ:

لقي جندي واحد مصرعه اليوم الخميس، فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم بجبال القصرين (غربي تونس) أثناء مرور دورية عسكرية.



ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الدفاع التونسية، القول: إن اللغم انفجر أثناء عمل روتيني لوحدات عسكرية لمكافحة الإرهاب في مرتفعات القصرين، حيث تتحصن عناصر مسلحة.



ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 تعمدت جماعات مسلحة إلى تفخيخ الطرق ووضع ألغام بدائية الصنع لاعتراض الدوريات العسكرية في مرتفعات القصرين.



وأدت انفجارات سابقة إلى مقتل وبتر أرجل العشرات من العسكريين أثناء عمليات التمشيط.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ