محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تختتم فعاليات معرض مأساة وصمود صنعاء-سبأ:

اختتمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم معرض مأساة وصمود والذي نظمته على مدى أسبوع بمشاركة 25 فنانا وفنانة.



وأوضح وزير الثقافة عبدالله الكبسي في ختام المعرض أن مؤسسة الشعب استطاعت من خلال لوحات المعرض أن تعكس عمق المأساة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان ومظاهر الصمود الفريد في مواجهته .



ولفت إلى أن رسالة المعرض تؤكد استمرار أبناء الشعب اليمني في ممارسة الحياة الطبيعية إلى جانب الدفاع عن الأرض والعرض .. مشيدا بمحتويات المعرض الذي كان نتاجاً لورشة عمل مولتها مؤسسة الشعب واستمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 25 فنانا وفنانة تشكيلية أنتجوا 102 لوحة تشكيلية .



ونوه الوزير الكبسي بدور مؤسسة الشعب في مواجهة العدوان بالريشة والألوان وتبنيها ورشة إنتاج لوحات هذا المعرض في مختلف المناطق والأماكن التاريخية التي طالها العدوان إضافة إلى تجسيد معاناة اليمنيين جراء الحصار.



حضر الاختتام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية الدكتور أحمد الكبسي ومدير عام المؤسسة أكرم باكر.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ