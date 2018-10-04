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  اقتصاد
الفاو:تراجع اسعار الغذاء العالمية في سبتمبر
[04/أكتوبر/2018]
روما-سبأ:

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق بينما لم يرتفع إلا أسعار السكر فقط.


وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.7 بعد تعديل طفيف في أغسطس.

وقالت الفاو إن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.591 مليار طن، بارتفاع ثلاثة ملايين طن عن التوقعات السابقة في سبتمبر لكنه سيظل منخفضا بمقدار 63 مليون طن أو 2.4 بالمئة عن الإنتاج القياسي المسجل في 2017.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 دون تغير يذكر عن أغسطس عند نحو 722.4 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ 2013.

وسجل مؤشر إنتاج الحبوب 164 نقطة تقريبا في سبتمبر بانخفاض 2.8 بالمئة عن أغسطس .

وعلى صعيد الحبوب الرئيسية سجلت أسعار تصدير الذرة أكبر انخفاض شهري حيث تراجعت نحو أربعة بالمئة ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في المحصول في الولايات المتحدة وتوقع إمدادات جيدة في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار القمح أيضا ويرجع ذلك بشكل أساسي لاستمرار قوة المبيعات والشحنات من روسيا.

في المقابل، سجل مؤشر الفاو لأسعار السكر 161.4 نقطة في سبتمبر بارتفاع 2.6 بالمئة عن أغسطس .

وقالت المنظمة إن الزيادة ترتبط بدرجة كبيرة بموسم الحصاد الحالي في البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم.

وقالت ”الجفاف في البرازيل أثناء موسم الزراعة شديد الأهمية كان له آثار سلبية على محصول قصب السكر حيث تراجعت أحجام المحصول لتأتي دون التوقعات“.

سبأ
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