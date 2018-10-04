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  محلي
اجتماع للجنة الاستشارية لمشروع تعزيز الحكم المحلي بذمار
[04/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقشت اللجنة الاستشارية المجتمعية لمشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام بمحافظة ذمار في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ رئيس اللجنة محمد حسين المقدشي اليوم، الخطوات التي قطعها المشروع في مرحلته الأولى.


وكرست المرحلة الأولى لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم بمديريات عتمه ووصاب العالي ووصاب السافل ومدينة ذمار.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ المقدشي أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المقرة وبحسب المواصفات ودعم جهود السلطة المحلية في معالجة الصعوبات التي تسببت في إعاقة تنفيذ مشاريع تنموية خلال المرحلة السابقة والعمل على تشغيل تلك المشاريع بما يسهم في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن محافظة ذمار لها وضع استثنائي في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار وزيادة النزوح إلى المحافظة في ظل محدودية تدخلات المنظمات الإنسانية.

وأشاد بالجهود التي تبذل من قبل إدارة المشروع في تلبية تطلعات المجتمع والإسهام في تشخيص التحديات القائمة التي تعيق تشغيل بعض المشاريع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.. مؤكدا استعداد السلطة المحلية مساندة جهود المشروع وترجمة أهدافه.

وكان منسق المشروع المهندس حامد الفقيه استعرض الخطوات التي تم إنجازها . مبينا أن المشروع الذي ينفذ من قبل وكالة التعاون الألمانية جي أي زد ومؤسسة برجهوف الألمانية بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية سيتدخل تنمويا في مسارين، الأول تنفيذ مشاريع تنموية في المديريات والثاني إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة وإيجاد تمويلات لتشغيلها وفق السقف المحدد من إدارة المشروع.

وكان مدير مياه الريف صالح الفلاحي استعرض التحديات التي تواجه فرع الهيئة والمتمثلة في تعثر ٢٥ مشروعا والتي بالإمكان التوصل لحلها وإدخالها الى الخدمة.

سبأ
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