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  رياضة
تأهل وزنياكي حاملة اللقب وكفيتوفا للبطولة الختامية للتنس
[04/أكتوبر/2018]
سنغافورة- سبأ:

أعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات اليوم الخميس تأهل كارولين وزنياكي حاملة اللقب وبترا كفيتوفا البطلة السابقة للمشاركة في البطولة الختامية لموسم السيدات في سنغافورة.


والتحقت وزنياكي وكفيتوفا باللاعبات المتأهلات سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا وأنجليك كيربر ونعومي أوساكا للتنافس في سنغافورة في الفترة 21-28 أكتوبر.

وقالت وزنياكي الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي "الفوز بلقب البطولة الختامية العام الماضي كان من أكبر إنجازاتي وساعدني على الدخول بثقة في هذا الموسم".

وأضافت اللاعبة الدنمركية البالغ عمرها 28 عاما "أنا أتطلع إلى العودة إلى سنغافورة ومحاولة الدفاع عن لقبي".

وضمنت وزنياكي التأهل للمسابقة بعد فوزها 7-5 و6-4 على أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا في بطولة الصين المفتوحة اليوم.

وتأهلت التشيكية كفيتوفا، الفائزة بلقب البطولة الختامية في 2011، إلى المسابقة لأول مرة منذ التعرض لإصابات هددت مسيرتها في 2016 وغابت بعدها لمدة ستة أشهر.

وخضعت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون في 2011 و2014، لجراحة للعلاج من تعرضها لطعن في يدها اليسرى خلال حادث في منزلها.

وتشارك أول 8 لاعبات في تصنيف المحترفات في المسابقة البالغ جوائزها 7 ملايين دولار وتقام بنظام المجموعتين.

سبأ
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