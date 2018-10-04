محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات احتجاجية بمديرية السبعين تنديداً بجرائم العدوان ودعماً للجبهات صنعاء-سبأ:

نظم أبناء مديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم وقفات احتجاجية تندياً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي واستمرار الحصار ودعماً للجبهات.



وأكد المشاركون في الوقفات التي أقيمت جوار بريد حدة ونادي العروبة ومدرسة طارق بن زياد ومدخل بيت زبطان بمشاركة مدير المديرية محمد ناجي وأعيان ومشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية، استمرار أبناء المديرية في رفد الجبهات بالرجال والمال وتسيير القوافل للجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر.



وأشارت بيانات صادرة عن الوقفات إلى ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف النيل من الوطن من خلال حربه الاقتصادية على الشعب اليمني والتي لن يثني اليمنيين في الدفاع الأرض والعرض.



ودعت البيانات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى تحمل المسؤولية الكاملة إزاء استمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء الدولي والمنافذ والموانئ ومنع دخول المشتقات النفطية والدواء والغذاء .



كما حملت البيانات دول العدوان وحكومة الفار هادي، مسؤولية التلاعب بالورقة الاقتصادية وتداعيات تفاقم الوضع المعيشي والإنساني لأبناء الشعب اليمني بطباعة العملة الوطنية دون غطاء أو تأمين.



وحثت البيانات على تعزيز التكافل الإجتماعي بين أبناء الوطن والإحسان للفقراء والمحتاجين خاصةً في ظل منع العدوان دخول المشتقات النفطية والغذائية من ميناء الحديدة ونزوح أعداد كبيرة من الأسر والمواطنين جراء تصعيده الأخير على الساحل الغربي .

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ