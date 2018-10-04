ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق

مسقط- سبأ:



ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأووراق المالية (11ر10) نقطة وبنسبة (22ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (78ر4525) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (67ر4515) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(151) ألفًا و(399) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر151) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(251) ألفًا و(747) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (007ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (06ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (667) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (15ر21) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(474) ألف ريال عماني أي ما نسبته (78ر46) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (808) آلاف ريال عماني وبنسبة (63ر25) في المائة.

[04/أكتوبر/2018]سبأ