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عُباد يتفقد مشروع سفلتة جولة الساعة والرشيد بمديرية الثورة
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

تفقد أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم سير العمل في مشروع سفلتة وردم الحفريات بالشارع الرئيسي من تقاطع سوق الرشيد إلى جولة الساعة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة الذي تنفذه الوحدة العامة للترميمات بأمانة العاصمة.


واطلع أمين العاصمة خلال الزيارة ومعه الوكيل المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي على مستوى الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يأتي في إطار خطط أمانة العاصمة في تطوير وصيانة الشوارع الرئيسة بالمديريات.

واستمعا من مدير وحدة الترميمات بالأمانة المهندس حسن الديلمي إلى شرح حول أهمية المشروع في ردم الحفر والمستنقعات بالشارع الرئيسي بمساحة 450 متر مربع ,وبما يكفل ذلك في التخفيف من حدة الازدحام المروري بالمنطقة خاصة أمام سوق الرشيد وجولة الساعة.

وأكد المهندس الديلمي على سير العمل بوتيرة عالية في المشروع الذي ينفذ وفقاً للمواصفات الفنية والمقاييس المعتمدة، وكذا استكمال الأعمال المتبقية خلال الفترة الزمنية المحددة بالعقد المبرم.

وأشاد أمين العاصمة حمود عباد بمستوى الأعمال في سفلتة وردم الحفر والمستنقعات بجولة الساعة وصولاً إلى سوق الرشيد .. مثمناً جهود الوحدة العامة للترميمات بالأمانة وبكافة العاملين والمهندسين والمشرفين على المشروع.

وأكد عُباد على أهمية استمرار مشاريع صيانة وتطوير الشوارع والتقاطعات الرئيسية والجولات في مختلف مديريات أمانة العاصمة بما يضمن ذلك في تحسين مستوى الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين.

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