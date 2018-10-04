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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:40:06م
صاروخ باليستي على تجمع آليات المرتزقة في الساحل الغربي
أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية صاروخاً باليستياً على تجمع آليات مرتزقة العدوان في الساحل الغربي .
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1069) بمبلغ 198 ملياراً و971 مليوناً و870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ست غارات على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان.
سبأ
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