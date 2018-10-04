محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل وادي لاعة بالمحويت تعلن النفير للتحشيد ودعم الجبهات المحويت-سبأ:

أكد لقاء قبلي في عزلة وادي لاعة بمديرية الطويلة محافظة المحويت اليوم النفير لدعم المرابطين في جبهات العزة والشموخ.



وفي اللقاء الذي حضره مشائخ ووجهاء العزلة ومشرف المديرية ألقيت كلمات أشادت بانتصارات الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة قوی العدوان ومرتزقتها.



وتطرقت إلی نتائج حملات التحشيد ودور قبائل المحويت في رفد جبهات القتال بالمال والرجال وقوافل المساعدات والمشاركة في تطهير الوطن من قوی الغزو والاحتلال.



ودعت قبائل وادي لاعه إلی الهبة الكبری لنصرة الوطن وعدم الاستسلام والخنوع وتفويت الفرص علی المتربصين بأمن واستقرار البلاد.



وكانت قبائل وادي لاعه نظمت وقفه احتجاجية تداعی إليها أبناء وقری العزلة لاعلان مشاركتهم في الحملة التحشيدية الواسعة دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ