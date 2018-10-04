محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين في محافظة المحويت المحويت-سبأ:





دُشنت بمحافظة المحويت اليوم عملية صرف المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للنازحين والمتضررين من العدوان في المحافظة.



وفي التدشين أوضح مشرف التغذية المدرسية بالمحافظة عبدالكريم الأخرم أن المساعدات تستهدف 33 ألف و824 آسرة من الفئات الفقيرة في مديريات المحافظة..مبينا أن عدد الأفراد المستفيدين من المعونات الغذائية مائتي ألف والفان و944 مستفيد شهريا.



وأشار إلی أن عملية الصرف تتم يداً بيد عبر 253 مركزا في مديريات المحافظة التسع..لافتا إلي تغطية مناطق جديدة في برنامج المساعدات الشهرية بزيادة ثلاثة آلاف وسبعمائة آسرة شملت مديرية حفاش.



ونوه الأخرم بحرص البرنامج علي التوسع في تغطية مناطق جديدة من خلال المسوح الميدانية للتخفيف من معاناة وتداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ