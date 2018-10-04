محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رابطة علماء اليمن تنظم ندوة بعنوان الإمام زيد .. العطاء العلمي والتحرك الجهادي صنعاء - سبأ:



عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان " الإمام زيد عليه السلام .. العطاء العلمي والتحرك الجهادي"، نظمتها رابطة علماء اليمن في ذكرى استشهاد الإمام زيد رضي الله عنه .



في الندوة أكد رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين حاجة الأمة اليوم لاستذكار أعلامها وعظمائها المصلحين وسعيهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف وبذل الأرواح والأنفس لإعلاء كلمة الله وإقامة العدل والحفاظ على القيم والمبادئ الإيمانية.



وأشار إلى أهمية التعريف بفضائل الإمام زيد والصفات التي نهجها وسار عليها .. مبيناً أن الحديث عن الإمام زيد هو حديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



وحث العلامة شرف الدين على ضرورة استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام زيد وثورته الحافلة بالمعاني القيمة والمبادئ السامية والدعوة الصادقة إلى خلاص وهداية وتوحيد الأمة والاتباع الصادق لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .



وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى، التي قدمها عضو رابطة علماء اليمن خالد موسى قراءة تحليلية في نصوص الإمام زيد العلمية والجهادية ودلالاتها العملية.



وأشار إلى أهمية المضي على خطى الإمام زيد في المسارين العلمي والجهادي خاصة في ظل ما تواجهه اليمن من عدوان وما يفرضه تحالف العدوان من حصار منذ ما يقارب أربع سنوات، يستدعي التحرك في المسارين العلمي التوعوي والجهادي.



واستعرض عضو الرابطة طه الحاضري في الورقة الثانية دلالات وصية الإمام زيد قبيل استشهاده لابنه يحيى بمواصلة السير على نهج أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين في مواجهة الظالمين.



وبين أن دلالات الوصية تتمثل في المنطلق القرآني الذي يعد سر الثبات والتفاني، وتوازي عظمة التضحيات مع سمو الهدف ، واستمرار الخط الجهادي استراتيجية التغيير، وقيادة الأمة الفاعلة في الميدان والمهتمة بمستقبل الأمة والبصيرة ضمانة الاستمرار في خط الجهاد.



فيما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمها عبدالوهاب المحبشي إلى السياسة في فكر الإمام زيد ونظرته رضي الله عنه للسياسة والمؤهلات التي تمتع بها وتحركه في مواجهة الظالمين.



وأشار إلى أن الإمام زيد تحرك في مواجهة الطغاة من خلال نشر الوعي في أوساط الأمة بمواجهة الدعايات وطرح مشروعه الفكري لجماهير الأمة وخاصتها من خلال نظرته البناءة في العدل والقسط بين أوساط الأمة.



وقدمت خلال الندوة التي حضرها نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي مداخلات من قبل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبدالله الشرعي وعدد من العلماء حول ثورة الإمام زيد رضي الله عنه وتركيزه على الوعي الإيماني لإعادة الأمة إلى نهجها الصحيح والمنطلقات الثورية في رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة.



وتطرقوا إلى الدروس والعبر في مسيرة حياة الإمام زيد وارتباطها بماضي وحاضر ومستقبل الأمة في مواجهة الطغاة والمستكبرين، وما يواجهه الشعب اليمني من مؤامرة تستهدف تمزيق نسيجه الاجتماعي .



وتناول المتحدثون السمات التي اتصف بها الإمام زيد رضي الله عنه وحكمته وشجاعته وأمانته وصدقه وإخلاصه في قول كلمة الحق وإلمامه بمتغيرات العصر الذي عاش فيه .. مؤكدين أهمية المضي على نهج الإمام زيد وثباته وأسلوبه خلال تلك المرحلة في عملية التغيير والمعالجة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ