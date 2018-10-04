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اللجنة الرئاسية تعلن نتائج المفاضلة على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

أعلنت اللجنة الرئاسية للمقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج المفاضلة والمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2018 ـ 2019م.



وأوضحت اللجنة الرئاسية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن عملية التصحيح تمت بشكل إلكتروني ، وجرت المفاضلة والفرز والتوزيع بشكل آلي بناءً على نتائج امتحانات الكفاءة ووفقاً لمعايير عادلة تضمن تحقيق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار البيان إلى أن توزيع المقاعد على جميع الفئات تم بما يتوافق مع الموارد المتاحة لها وبما يتناسب مع معدلات الطلاب والنتائج التي حققوها في امتحانات الكفاءة .

وأكدت اللجنة الرئاسية أن آلية المفاضلة وإجراءات الفرز والتوزيع تمت علی مستوی كل فئة من الفئات المستفيدة كلاً علی حدة ، وكذلك علی مستوی كل محافظة من المحافظات المحرومة من التأهيل.

وبينت أن معيار المفاضلة بالنسبة لفئة المتفوقين تم بناء علی 50 بالمائة لنتيجة الطالب في امتحانات الكفاءة و 50 بالمائة لمعدله في الثانوية العامة.
وأهابت اللجنة بجميع الطلاب الدخول إلى حساباتهم في بوابة المقاعد المجانية (بموجب البيانات التي سجلوا بها) للقيام بعملية التأكيد والموافقة على المقاعد التي حصلوا عليها وتأكيد قبولهم فيها والالتزام بالالتحاق بالدراسة .

ولفت البيان إلى أنه تم فتح باب التظلمات خلال الفترة من الخميس حتى الإثنين 4 ـ 8 أكتوبر الجاري ، داعياً الطلاب المحجوبة نتائجهم إلى سرعة الحضور إلى الوزارة وتسليم أصل الوثائق المؤكدة لانطباق الشروط عليهم .

كما دعا الطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلمات عن درجاتهم في امتحانات الكفاءة التوجه إلى كلية الصيدلة بجامعة صنعاء .

وأشارت اللجنة إلى إمكانية حصول الطلاب المتقدمين للمنافسة علی المقاعد المجانية والذين خضعوا لامتحانات الكفاءة علی كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالنتائج وآلية الفرز والتوزيع عبر الدخول إلی حساباتهم في البوابة الالكترونية للمقاعد المجانية بموجب البيانات التي سجلوا بها عبر هذا الرابط http://mohesr.gov.ye/default.aspx

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