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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:36:04ص
عمليات عسكرية على تجمعات المرتزقة وقصف مواقع العدو بسبعة صواريخ زلزال1
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على تجمعات العدو السعودي ومرتزقته وقصفت القوة الصاروخية مواقعهم بسبعة صواريخ نوع زلزال1 خلال الـ24 ساعة الماضية .
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر بالاقتصادية العليا: ضبط أكثر من 40 شركة ومحل صرافة مخالفة بأمانة العاصمة
قال مصدر باللجنة الاقتصادية العليا انه تم تنفيذ حملة واسعة لضبط شركات ومحال الصرافة لتلاعبها بأسعار الصرف والتعامل بعملة محظورة في أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يش غارتين على العاصمة صنعاء
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم غارتين على العاصمة صنعاء .
وأوضح مصدر أمني بالعاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران المعادي شن غارة على جبل النهدين جنوب العاصمة ، واستهدف بغارة ثانية معسكر الحفا .
سبأ
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