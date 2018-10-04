الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.