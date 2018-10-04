عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بإطلاق نار في الولايات المتحدة كارولاينا –سبأ:

قُتل شرطي وأصيب أربعة آخرون بإطلاق نار في كارولاينا الجنوبية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن الطبيب الشرعي في مقاطعة فلورنس حيث حصلت الجريمة، أنّ واحدًا من الشرطيّين الخمسة الذين أصيبوا قد توفي.



وأشارت أجهزة الطوارئ في المقاطعة إلى أنّ عملية "إطلاق النار انتهت، والمشتبه فيه رهن الاحتجاز"، من دون أن تُحدّد عدد الجرحى أو وضعهم الصحّي.



وقال غلين كيربي المسؤول في المقاطعة، لقناة "دبليو إم بي إف" إنّ المشتبه فيه سلّم نفسه للسُلطات بعد تحدّثه إلى أحد المفاوضين.



وأفادت الوكالة الفدرالية المسؤولة عن مراقبة الأسلحة بأنّ هناك عناصر في طريقهم إلى "مكان إطلاق النار" في كارولاينا الجنوبية.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ