عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخامنئي: أمريكا هزمت في سورية ولبنان والعراق وتنتظرها هزائم أخرى طهران - سبأ:

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي أن أمريكا هزمت في سورية و لبنان والعراق وتنتظرها هزائم أخرى.



وقال الخامنئي في كلمة له اليوم في ملتقى الجهاد التعبوي في استاد ازادي إن إيران ستهزم إجراءات الحظر الأمريكية مشيرا إلى أن الاعداء استنفدوا سبلهم في الضغط على إيران فلجؤوا إلى الحظر.



وأشار الخامنئي إلى أن الظروف التي تمر بها إيران هي نتيجة سياسات الاستكبار العالمي في المنطقة مؤكدا أن بلاده استطاعت الوقوف والتصدي لجبهة كبيرة وواسعة من الاستكبار.



وأكد الخامنئي أن الأعداء يسعون عبر الإعلام ووسائله الجديدة للتأثير على الرأي العام باعطاء صورة خاطئة عن إيران لافتا إلى أن لدى إيران ثروات عظيمة لم يتم استغلالها بعد وامكانات لا مثيل لها في كل المجالات مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية الإيرانية لهزيمة الأعداء .

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ