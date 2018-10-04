اختتام فعاليات مهرجان القهوة والشوكولاتة بصنعاء

صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات مهرجان القهوة والشوكولاتة الأول الذي نظمته على مدى ثلاثة ايام مؤسسة أزهار للتنمية بمشاركة 32 جهة وشركة وجمعية زراعية.





وأوضحت رئيس مؤسسة ازهار للتنمية سميحة المتوكل أن المهرجان الذي أقيم بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والري هدف إلى إبراز وتعزيز مواصفات وجودة البن اليمني ورفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي، إضافة إلى إيجاد حلقة وصل بين منتجي ومصدري البن.





وأشارت إلى أنه تم تنظيم مسابقة البارست خلال المهرجان ، التي تعد الأولى من نوعها في اليمن وتم فيها اختيار أفضل صانع للقهوة .





تخلل المهرجان معرض لمنتجات البن اليمني وضم مختلف أنواع وأصناف البن من مختلف المنتجين والمصدرين المحليين .



[04/أكتوبر/2018]سبأ