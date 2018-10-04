عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال واعتقال 13 آخرين بالضفة الغربية القدس المحتلة - سبأ:

أصيب شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.



وأفاد مصادر اعلامية بأن قوات الاحتلال اطلقت النار على الشاب بمزاعم القائه زجاجة حارقة صوب دورية للاحتلال في قلقيلية ما تسبب بإصابته بجروح .



إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 13 فلسطينيا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



إلى ذلك توغلت قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة و شرعت بعمليات تجريف لأراضي الفلسطينيين.



وكان استشهد طفل فلسطيني أمس وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على مظاهرة قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ