محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تدين استهداف مرتزقة العدوان لسكن منظمة أطباء بلاحدود في الضالع صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة استهداف مرتزقة العدوان لسكن منظمة أطباء بلا حدود الهولندية بمحافظة الضالع .



واستنكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، مثل هذه الأعمال التي أدت إلى توقف أنشطة وأعمال المنظمة و توقف الخدمة الصحية عن عشرات الآلاف من المرضى خاصة في ظل هذه الظروف الأقتصادية والصحية الصعبة .



ودعت الوزارة المنظمات إلى الاستمرار في تقديم خدماتها كون المواطن الفقير الذي يرفض هذه الممارسات هو المتضرر من إيقاف عملها .



وأشار البيان إلى أن استهداف سكن الأطباء التابع للمنظمة ليس الأول فقد استهدف طيران العدوان مراكز صحية تديرها المنظمة في عبس بحجة و حيدان في صعدة .

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ