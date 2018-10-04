[04/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة استهداف مرتزقة العدوان لسكن منظمة أطباء بلا حدود الهولندية بمحافظة الضالع .
واستنكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، مثل هذه الأعمال التي أدت إلى توقف أنشطة وأعمال المنظمة و توقف الخدمة الصحية عن عشرات الآلاف من المرضى خاصة في ظل هذه الظروف الأقتصادية والصحية الصعبة .
ودعت الوزارة المنظمات إلى الاستمرار في تقديم خدماتها كون المواطن الفقير الذي يرفض هذه الممارسات هو المتضرر من إيقاف عملها .
وأشار البيان إلى أن استهداف سكن الأطباء التابع للمنظمة ليس الأول فقد استهدف طيران العدوان مراكز صحية تديرها المنظمة في عبس بحجة و حيدان في صعدة .
سبأ