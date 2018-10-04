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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:01:34ص
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يمن نت تدشن سرعات أعلى لمشتركي الإنترنت
[04/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات عن إطلاق سرعات أعلى تصل إلى ثمانية ميجا بايت لمشتركي الإنترنت خدمات النطاق العريض (ADSL).


وأوضح بيان صادر عن المؤسسة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه أصبح بإمكان مشتركي خدمات الإنترنت الحصول على سرعات عالية وخدمات أرقى في مراكز ومدن كافة محافظات الجمهورية..

وذكر أن (يمن نت) دشنت لمشتركي خدمات النطاق العريض (ADSL ) مطلع أكتوبر الحالي ، سرعات أعلى تصل إلى ثمانية ميجا بايت وأصبحت قيد التشغيل لمشتركي الفئتين الذهبية والفضية ، بالإضافة إلى سرعة تصل إلى اثنين ميجا للفئة البرونزية.

ولفت البيان إلى أن يمن نت تقدم أيضاً رصيداً مجانياً بنسبة 100 بالمائة لمشتركي الفئتين الفضية والبرونزية عند سداد الاشتراك الشهري كاملاً ، ورصيد مجاني 50 بالمائة عند التسديد الجزئي إسهاماً منها في تقدير الوضع الاقتصادي العام الذي يمر به الوطن .

وأشار إلى أن إطلاق هذه السرعات يأتي في إطار توجهات مؤسسة الاتصالات واهتمامها المتواصل بتطوير وتحسين خدماتها .

سبأ
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